площадь квадрата 81.кв.м узнай его периметр

площадь квадрата равна квадрату стороны S=a^2 сторона квадрат равна корню квадратному из площади a=корень(S) a=корень(81)=9 м периметр квадрата равен 4 сторонам P=4a P=4*9=36 м ответ: 36 м

Гость: Гость:

Для квадрата S = a², то есть а = √ S. В данном случае а = √ 81 = 9 м. Тогда его периметр Р = 4 * а = 36 м.