площадь квадрата 81.кв.м узнай его периметр

Математика
площадь квадрата 81.кв.м узнай его периметр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь квадрата равна квадрату стороны S=a^2 сторона квадрат равна корню квадратному из площади a=корень(S) a=корень(81)=9 м периметр квадрата равен 4 сторонам P=4a P=4*9=36 м ответ: 36 м
Гость:
Для квадрата  S = a²,  то есть  а = √ S.  В данном случае  а = √ 81 = 9 м. Тогда его периметр  Р = 4 * а = 36 м.  
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