площадь квадрата 81.кв.м узнай его периметр
Математика
площадь квадрата 81.кв.м узнай его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь квадрата равна квадрату стороны S=a^2 сторона квадрат равна корню квадратному из площади a=корень(S) a=корень(81)=9 м периметр квадрата равен 4 сторонам P=4a P=4*9=36 м ответ: 36 м
Гость:
Для квадрата S = a², то есть а = √ S. В данном случае а = √ 81 = 9 м. Тогда его периметр Р = 4 * а = 36 м.
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