Плоскости Альфа и Бета пересекаются по прямой С. Плоскость Омега, параллельная прямой С, пересекает плоскости Альфа и Бета по прямым а и b соответственно. Докажите, что a параллельна Бета и b параллельна Альфа

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Плоскость Омега, параллельная прямой С, пересекает плоскости Альфа и Бета по прямым а и b соответственно, значит прямые а и b лежат в плоскости Омега, Плоскости Альфа и Бета пересекаются по прямой С, Плоскость Омега, пересекает плоскость Альфа по прямой а, значит прямые а и С лежат в одной плоскости Альфа, Плоскости Альфа и Бета пересекаются по прямой С, Плоскость Омега, пересекает плоскость Бета по прямой b, значит прямые b и С лежат в одной плоскости Бета Плоскость Омега, параллельная прямой С,значит пряммая С паралельна какойто прямой d, лежащей в плоскости Две плоскости, содержащие параллельные прямые, пересекаются по прямой, параллельной данным. Плоскость Бета содержит прямую С, которая паралельна прямой d, лежащей в плоскости Омега, значит пряммая по которой пересекаются плоскости Бета и Омега (пряммая а) паралельна прямой С Плоскость Альфа содержит прямую С, которая паралельна прямой d, лежащей в плоскости Омега, значит пряммая по которой пересекаются плоскости Альфа и Омега (пряммая b) паралельна прямой С если пряммая, что не лежит в плоскости, паралельна прямой лежащей в этой плоскости, то пряммая паралельна плоскости (пряммая а) (не лежащая в плоскости Бета) паралельна прямой С, лежащей в плоскости Бета, значит пряммая а паралельна плоскости Бета (пряммая b) (не лежащая в плоскости Альфа) паралельна прямой С, лежащей в плоскости Альфа, значит пряммая b паралельна плоскости Альфа. Доказано