Крупнейшим европейским городом к началу 17 века стал ...........
Обществознание
Крупнейшим европейским городом к началу 17 века стал ...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Париж. Его население к 1600 г. насчитывало 245 тысяч человек
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