Из двух городов,расстояние между ними 70 км, одновременно к друг другу выехали 2 велосипидиста. Скорость одного 20 км/ч, а другого 15 км/ч. через сколько часов они встретятся?
Математика
Из двух городов,расстояние между ними 70 км, одновременно к друг другу выехали 2 велосипидиста. Скорость одного 20 км/ч, а другого 15 км/ч. через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+15=35; 70/35=2 часа.
Гость:
1)общая скорость 20+15=35км/час 2)через сколько встретятся? 70:35= 2 часа
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