Из двух городов,расстояние между ними 70 км, одновременно к друг другу выехали 2 велосипидиста. Скорость одного 20 км/ч, а другого 15 км/ч. через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух городов,расстояние между ними 70 км, одновременно к друг другу выехали 2 велосипидиста. Скорость одного 20 км/ч, а другого 15 км/ч. через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость