модуль из х-3 + модуль из х+3 равно 6

Математика
модуль из х-3 + модуль из х+3 равно 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x-3|+|x+3|=6   при x∈(-∞,-3> -x+3+(-x-3)=6 -x+3-x-3=6 -2x=6 x=-3   при x∈(-3,3> -x+3+x+3=6 0=0 ⇒ в промежутке (-3,3> решением является этой промежуток   при x∈(3,∞) x-3+x+3=6 2x=6 x=3 3∉(3,∞) ⇒ нет решения в этой промежутке   x∈(-3,3> ∧ x=-3 x∈<-3,3>          
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