запиши все двузначные числа от 30 100в которых число десятков на 2 больше числа единиц
Математика
запиши все двузначные числа от 30 100в которых число десятков на 2 больше числа единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97
Гость:
31,42,53,64,75,86,97
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