Приведите 7 примеров фразеологизмов из фильмов. Заранее спасибо.

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кто не работает, тот не ест. (Шурик) в женщине должна быть загадка. (Служебный роман) не мы такие, жизнь такая. (Бумер) я не трус, но я боюсь. (Полосатый рейс) у меня двое детей мальчик....и мальчик. (Служебный роман) в морге тебя переоденут. (Кавказская пленница) замуровали, демоны! (Иван Васильевич меняет профессию)