Приведите 7 примеров фразеологизмов из фильмов. Заранее спасибо.
Русский язык
Приведите 7 примеров фразеологизмов из фильмов. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кто не работает, тот не ест. (Шурик) в женщине должна быть загадка. (Служебный роман) не мы такие, жизнь такая. (Бумер) я не трус, но я боюсь. (Полосатый рейс) у меня двое детей мальчик....и мальчик. (Служебный роман) в морге тебя переоденут. (Кавказская пленница) замуровали, демоны! (Иван Васильевич меняет профессию)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Докажите, что прямые, соединяющие вершину параллелограмма с серединами сторон, сходящихся в противоположной вершине, разбивают диагональ, соединяющ...
Математика
Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие,строившие пирамиду, заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительс...
Математика
Скыльки років Микольці,якщо він минулого року був старший за сестру втричі,а 3 роки тому у сім разів?