Провідмінювати іменники: Обличчя, питання, дружба
Қазақ тiлi
Провідмінювати іменники: Обличчя, питання, дружба
Ответ(ы) на вопрос:
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Називний : Обличчя Родовий : Обличчя Давальний: Обличчу Знахідний : Обличчя Орудний: Обличчам Місцевий:на обличчі Кличний:обличча Назив.:питання Род.: питання Дав.:питанню Знах.:питання Оруд.:питанням Міс.: з питанням Клич.:питання Назив.:дружба Род.: дружби Дав:дружбу Знах.:дружба Оруд.: дружбою Міс.: з дружбою Клич.:дружба
Гость:
Н. обличчя, питання, дружба Р. обличчя, питання, дружби Д. обличчу, питанню, дружбі З. обличчя, питання, дружбу О.обличчям, питанням, дружбою М.(на) обличчі, питанні, дружбі Кл.обличчя, питання, дружбо
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