Скыльки років Микольці,якщо він минулого року був старший за сестру втричі,а 3 роки тому у сім разів?

Нехай Миколці х років, тоді минулого року йому було х-1 років, а сестрі (х-1)\3, 3 роки тому х-3 років, а сестрі (х-3)\7, за умовою задачі складаємо рівняння (х-1)\3-(х-3)\7=3-1 7(х-1)-3(х-3)=2*21=42 7х-7-3х+9=42 7х-3х=42-9+7 4х=40 х=40\4=10 відповідь 10 років

Гость: Гость:

Нехай Миколці зараз Х років. Тоді рік тому йому був Х - 1 рік, а 3 роки тому Х - 3 роки. Вік сестри відповідно рік тому був (Х - 1)/3 роки, а 3 роки тому - (Х - 3)/7 . Оскільки за цей час сестра стала на 2 роки старшою, отримуємо рівняння (Х - 1)/3 - (X - 3)/7 = 2 7 * (X - 1) - 3 * (X - 3) = 42 4 * X + 2 = 42 X = (42 - 2)/4 = 10 Отже, Миколці зараз 10 років.