Складіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами, запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах: а) барій карьонат+ хлорид кислоти б) фосфатна кислота+ калій гідроксид в) амоній гідроксид+ сульфатна кислота
Химия
Складіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами, запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах: а) барій карьонат+ хлорид кислоти б) фосфатна кислота+ калій гідроксид в) амоній гідроксид+ сульфатна кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) HCl+BaCO3 =BaCl2+CO2(газ)+H2O 2H(+)2Cl(-)+Ba(2+)CO3(2-) =Ba(2+)2Cl(2-)+CO2+H2O CO3(2-)+2H(+)=CO2+H2O б) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O 3K(+)+3OH(3-) + 3H(+)+PO4(-3) = 3K(+)+PO4(-3) + 3H2O 3OH(3-) +3H(+) =3H2O в) NH4OH+ H2SO4 =NH4HSO4 +H2O NH3+H2O+ 2H(+)+SO4(-2) =NH4(+)+HSO4(-) +H2O NH3+ 2H(+)+SO4(-2) =NH4(+)+HSO4(-)
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