Складіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами, запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах: а) барій карьонат+ хлорид кислоти б) фосфатна кислота+ калій гідроксид в) амоній гідроксид+ сульфатна кислота

Химия

Складіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами, запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах: а) барій карьонат+ хлорид кислоти б) фосфатна кислота+ калій гідроксид в) амоній гідроксид+ сульфатна кислота

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