какие есть пословицы и поговорки о непривлекательных чертах личности?

География
какие есть пословицы и поговорки о непривлекательных чертах личности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не коси глаз на чужой квас. Не рой другому яму - сам в неё попадёшь. Скупой платит дважды. В чужом глазу соринку видим, а в своём и бревна не замечаем.  и др. 
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