5 основных приспособлений птиц к полёту

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1Двойное дыхание 2Для запасания кислорода летательные мышцы содержат много миоглобина. 3Кровеносная система не отстает от дыхательной: в ней очень высокое давление и частота сердечных сокращений 4Обтекаемая форма тела. 5Перья, образующие летательную поверхность крыльев 6Легкий скелет наполнен воздухом (в костях находятся воздушные мешки 7Уменьшено количество костей, особенно в крыльях и ногах. 8Киль для прикрепления мощных летательных мышц 8Увеличен мозжечок для лучшей координации движений.