Отметьте положительные черты характера своего товарища или родственника и объясните в каких поступках они проявляются.

Гость: Гость:

Мужество - отец проходя по улице, увидел огонь в одном из окон, постучав в кавартиру и соседям, отец забрался на второй этаж, открыл дверь изнутри и вместе с соседями гасил пожар. Коммуникабельность - легко находит общий язык в любом обществе, в любой компании. Работоспособность - спокойно выполняет необходимую работу, никогда не старается переложить ее на плечи других. Вежливость - мама любого незнакомого человека называет на "вы", независимо от возраста, социального статуса (т.е и директора, и человека без определенного места жительства).