Опишите процесс получения цифровых фотографий.

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Цифровая камера сохраняет изображение в цифровом формате на носителях с помощью матрицы. Если раньше фотография получалась из-за фотохимических процессов, то сейчас пленку заменяет карта памяти - матрица заполняет значение каждого элемента-пиксела. Таким образом получается растовое изображение.