Опишите процесс получения цифровых фотографий.
Экономика
Опишите процесс получения цифровых фотографий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цифровая камера сохраняет изображение в цифровом формате на носителях с помощью матрицы. Если раньше фотография получалась из-за фотохимических процессов, то сейчас пленку заменяет карта памяти - матрица заполняет значение каждого элемента-пиксела. Таким образом получается растовое изображение.
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