25х-х в степени -1=0
Алгебра
25х-х в степени -1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:х1=1/5; х2=-1/5. Решение: 25х-1/х=0, 25х=1/х, 25х^2=1, x^2=1/25
Гость:
ОДЗ-Х НЕ РАВНО 0 Bспользуем свойство степеней с отрицательным показателем 25х-1/х=0 приводим к общему знаменателю 25 х²/х-1/х складываем дроби с одинаковыми знаменателями 25х²-1/х=0 дробь обращается в ноль,когда числитель равен нулю 25х²-1=0 25х²=1 х²= 1:25 х²=0,04 х= 0,2 Ответ: х=-0,2-удовлетворяет ОДЗ; х=0,2-удовлетворяет ОДЗ
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