25х-х в степени -1=0

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ОДЗ-Х НЕ РАВНО 0 Bспользуем свойство степеней с отрицательным показателем 25х-1/х=0 приводим к общему знаменателю 25 х²/х-1/х складываем дроби с одинаковыми знаменателями 25х²-1/х=0 дробь обращается в ноль,когда числитель равен нулю 25х²-1=0 25х²=1 х²= 1:25 х²=0,04 х= 0,2 Ответ: х=-0,2-удовлетворяет ОДЗ; х=0,2-удовлетворяет ОДЗ