Здраствуйте!Помогите розкрыть значение любого афоризма из Библии!! Здрастуйте!Допоможіть розкрити значення любого афоризма з Біблії!! Я вас очень прошу, помогите!
Қазақ тiлi
Здраствуйте!Помогите розкрыть значение любого афоризма из Библии!! Здрастуйте!Допоможіть розкрити значення любого афоризма з Біблії!! Я вас очень прошу, помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть библейский афоризм"глас вопиющего в пустыне"С давних пор этим выражением обозначали ,безразличные призывы и уговоры сделать определённые действия,которые никто не слушает,и которые заранее обречены на провал.
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