i)These are two long narrow corridors which are very important for the whole country.because Mps come here to vote

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i)These are two long narrow corridors which are very important for the whole country.because Mps come here to vote
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перевести надо, или что? Эти два длинных узких коридора очень важны для всей страны, потому что сюда приходят члены парламента для голосования.
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