решите уравнения: 1)х-(5-х)=1 2)2х+7х=8
Алгебра
решите уравнения: 1)х-(5-х)=1 2)2х+7х=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-(5-х)=1 х-5+х=1 2х=5+1 2х=6 х=6:2 х=3 2х+7х=8 9х=8 х=8:9 х= 8/9
Гость:
1) x-(5-x)=1 2) 2x+7x=8 x-5+2x=1 9x=8 x+2x=5+1 x=8:9 3x=6 x=0.8 x=6:3 Ответ: x=0.8 x=2 Ответ: x=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Во времена Аристотеля и Платона высший класс был наделён огромными привилегиями, он постоянно злоупотреблял своей властью. На ваш взгляд, что - ниб...
Алгебра
В одном сарае было 2400кг торфа,а во втором 1800;из первого сарая ежедневно брали по 140кг;а из второго 90кг.Через сколько дней во втором сарае ост...
Геометрия
К окружности диаметром АВ проведена касательная. Точка А удалена от касательной на 10 см, точка В - на 13 см. Найдите диаметр окружности