решите уравнения: 1)х-(5-х)=1 2)2х+7х=8

Алгебра
решите уравнения: 1)х-(5-х)=1 2)2х+7х=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-(5-х)=1 х-5+х=1 2х=5+1 2х=6 х=6:2 х=3   2х+7х=8 9х=8 х=8:9 х= 8/9
Гость:
1) x-(5-x)=1                            2) 2x+7x=8     x-5+2x=1                                 9x=8    x+2x=5+1                                x=8:9    3x=6                                        x=0.8      x=6:3                                     Ответ: x=0.8     x=2 Ответ: x=2 
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