Отец, мать и сын заработали вместе 568 тыс.руб. Отец и мать заработали вместе 411 целых 3/10 тыс.руб., а мать и сын 331 целую 2/5 тыс.руб. Сколько денег заработал каждый из них?
Математика
Отец, мать и сын заработали вместе 568 тыс.руб. Отец и мать заработали вместе 411 целых 3/10 тыс.руб., а мать и сын 331 целую 2/5 тыс.руб. Сколько денег заработал каждый из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть А - заработок отца, В - заработок матери, а С - заработок сына. Получаем уравнение А + В + С = 568000 А + В = 411300 В + С = 331400 Отняв от первого уравнения второе, получаем С = 568000 - 411300 = 156700 Отняв от первого уравнения третье, получаем А = 568000 - 331400 = 236600 Наконец В = 411300 - 236600 = 174700
Гость:
1)сколько заработал сын переведём 411ц3/10 в десятичную дробь=411,3 568-411,3=156.7 тыс руб 2)Сколько заработала мать? переведём 331ц2/5 в десятичную дробь=331,4 331,4-156,7= 174,7 тыс.руб 3)сколько заработал отец? 568-331,4= 236,6 тыс руб проверка:156,7+174,7+236,6= 568 тыс руб
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