Отец, мать и сын заработали вместе 568 тыс.руб. Отец и мать заработали вместе 411 целых 3/10 тыс.руб., а мать и сын 331 целую 2/5 тыс.руб. Сколько денег заработал каждый из них?

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Пусть А - заработок отца, В - заработок матери, а С - заработок сына. Получаем уравнение А + В + С = 568000 А + В = 411300 В + С = 331400 Отняв от первого уравнения второе, получаем С = 568000 - 411300 = 156700 Отняв от первого уравнения третье, получаем А = 568000 - 331400 = 236600 Наконец В = 411300 - 236600 = 174700