К окружности с диаметром АВ проведена касательная ВС и секущая АС, которая делится окружностью в точке М пополам. Найдите радиус окружности, если ВС = 4 см

Геометрия

К окружности с диаметром АВ проведена касательная ВС и секущая АС, которая делится окружностью в точке М пополам. Найдите радиус окружности, если ВС = 4 см

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