К окружности с диаметром АВ проведена касательная ВС и секущая АС, которая делится окружностью в точке М пополам. Найдите радиус окружности, если ВС = 4 см
Геометрия
К окружности с диаметром АВ проведена касательная ВС и секущая АС, которая делится окружностью в точке М пополам. Найдите радиус окружности, если ВС = 4 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВС² = АМ * АС = АС / 2 * АМ = АC² / 2 4² = 16 = AC² / 2 AC = √ 32 = 4 * √ 2 см. Тогда АВ = √ (АС² - ВС²) = √ (32 - 16) = √ 16 = 4 см. R = AB / 2 = 2 см.
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