у хозяйки в 3 корзинках было 168 яиц 1/4 часть лежала в первой корзинке,остальное-поровну во второй и третей корзинке. сколько яиц было в третьей корзинке?

Математика

у хозяйки в 3 корзинках было 168 яиц 1/4 часть лежала в первой корзинке,остальное-поровну во второй и третей корзинке. сколько яиц было в третьей корзинке?

Автор: Гость