у хозяйки в 3 корзинках было 168 яиц 1/4 часть лежала в первой корзинке,остальное-поровну во второй и третей корзинке. сколько яиц было в третьей корзинке?

Математика
у хозяйки в 3 корзинках было 168 яиц 1/4 часть лежала в первой корзинке,остальное-поровну во второй и третей корзинке. сколько яиц было в третьей корзинке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
168*1/4=42яйца в первой корзине (168-42)/2=63яйца в третьей корзине 
Гость:
1)Сколько яиц лежало в первой корзинке? 168:4= 42(шт) 2)Сколько яиц лежало во второй и третьей корзинке вместе? 168-42= 126(шт) 3)Сколько яиц лежало  в третьей корзинке? 126:2= 63(шт) Ответ: в третьей корзинке лежало 63 яица 
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