доведіть, якщо три точки кола лежать у площині A, то й усі точки клоа лежать у даній площині.
Математика
доведіть, якщо три точки кола лежать у площині A, то й усі точки клоа лежать у даній площині.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружность является двухмерной фигурой. Если точки окружностбудупренодлежать хотя бы двум плоскостям, то окружность разорвётся.
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