разложить на множетели 2х в квадрате-5ху-3у в квадрате
Алгебра
разложить на множетели 2х в квадрате-5ху-3у в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 2х²-6ху+ху-3у²=(2х²-6ху)+(ху-3у²)=(х-3у)(2х)+(х-3у)у=(х-3у)(2х+у)
Гость:
2 * Х² - 5 * X * Y - 3 * Y² = (2 * X + Y) * (X - 3 * Y) Разложение такое потому. что корни уравнения 2 * Х² - 5 * Х - 3 = 0 Х₁ = -1/2 X₂ = 3
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