разложить на множетели 2х в квадрате-5ху-3у в квадрате

Алгебра
разложить на множетели 2х в квадрате-5ху-3у в квадрате
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 2х²-6ху+ху-3у²=(2х²-6ху)+(ху-3у²)=(х-3у)(2х)+(х-3у)у=(х-3у)(2х+у)
Гость:
2 * Х² - 5 * X * Y - 3 * Y² = (2 * X + Y) * (X - 3 *  Y) Разложение такое потому. что корни уравнения  2 * Х² - 5 * Х - 3 = 0 Х₁ = -1/2   X₂ = 3  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите выражения для сторон треугольника через его медианы. Пожалуйста!!
Ответить
Русский язык
помогите написать сочинение на тему молоко
Ответить
Русский язык
Раскрыть скобки День становится(жаркий.жарким) Мальчик рос(малоподвижен,малоподвижным)
Ответить
Математика
Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь  равна площадь фигуры? ( Вы...
Ответить
Математика
Найти s в км, если v=42км/час.     t=30мин,
Ответить