Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь  равна площадь фигуры? ( Вырази в мм2)

Математика
Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь  равна площадь фигуры? ( Вырази в мм2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь тетрадной клеточки  5 * 5  = 25 мм², а площадь оставшейся фигуры  300 -25 = 275 мм²
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