Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь равна площадь фигуры? ( Вырази в мм2)

Математика

Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь равна площадь фигуры? ( Вырази в мм2)

Автор: Гость