Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь равна площадь фигуры? ( Вырази в мм2)
Математика
Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь равна площадь фигуры? ( Вырази в мм2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь тетрадной клеточки 5 * 5 = 25 мм², а площадь оставшейся фигуры 300 -25 = 275 мм²
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