Найдите координаты точек, в которых прямая MN,где M(2;4) и N(5;-2),пересекает коордитаны оси.
Алгебра
Найдите координаты точек, в которых прямая MN,где M(2;4) и N(5;-2),пересекает коордитаны оси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой MN Y - 4 X - 2 -------- = --------- -2 - 4 5 - 2 Y - 4 X - 2 -------- = -------- -6 3 Y - 4 = -2 * (X - 2) Y = -2 * X + 8 При Х = 0 Y = 8 . При Y = 0 X = 8 / 2 = 4 Итак, прямая MN пересекает ось ОХ в точке А (4; 0), а ось OY в точке В (0; 8)
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