Найдите координаты точек, в которых прямая MN,где M(2;4) и N(5;-2),пересекает коордитаны оси.

Алгебра
Найдите координаты точек, в которых прямая MN,где M(2;4) и N(5;-2),пересекает коордитаны оси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой MN  Y - 4       X - 2 -------- = --------- -2 - 4       5 - 2   Y - 4       X - 2   -------- = --------    -6           3 Y - 4 = -2 * (X - 2)    Y = -2 * X + 8 При  Х = 0   Y = 8 .   При  Y = 0   X = 8 / 2 = 4 Итак, прямая MN  пересекает ось  ОХ в точке  А (4; 0), а ось OY в точке В (0; 8)
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