Старуха Шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука. Каждый лень начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все преведущие дни вместе. Сколько жуков она поймала в 1 день?????

Математика

Старуха Шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука. Каждый лень начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все преведущие дни вместе. Сколько жуков она поймала в 1 день?????

Автор: Гость