Старуха Шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука. Каждый лень начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все преведущие дни вместе. Сколько жуков она поймала в 1 день?????
Математика
Старуха Шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука. Каждый лень начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все преведущие дни вместе. Сколько жуков она поймала в 1 день?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Шапокляк поймала в первый день 32 жука. Решение: Обозначим дни как 1-й -а, соответственно 2-й и далее б,в,г,д.Выразим соотношения через 1-й день, получаем (16а+8а+12а+18а+27а)/16=162 следовательно 81а=16*162 и так а=16*162/81=32
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