Большая коробка яиц на 8р.дороже маленькой. В понедельник магазин продал 2 большие коробки и 4 маленькие. Во вторник было продано 4 большие и 4 маленькие коробки яиц. Известно, что в понедельник магазин выручил на 48 р.меньше, ...
Математика
Большая коробка яиц на 8р.дороже маленькой. В понедельник магазин продал 2 большие коробки и 4 маленькие. Во вторник было продано 4 большие и 4 маленькие коробки яиц. Известно, что в понедельник магазин выручил на 48 р.меньше, чем во вторник. Сколько денегбыло получено магазином за эти два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - цена маленькой коробки x+8 - цена большой 2(x+8)+4x +48 =4(x+8)+4x 2x+64+4x = 4x+32+4x 6x+32=8x 2x=32 x=16 1 день 2(16+8)+4*16 =112 руб 2 день 4(16+8)+4*16= 160 руб
Гость:
допустим, маленькая коробка стоит х, тогда 2(х+8)+4х+48=4(х+х+8) 2х+16+4х+48=8х+32 6х+64=8х+32 2х=32 х=32/2 х=16 стоит маленькая коробка 16+8=24 стоит большая 2*24+4*16+4(16+24)=48+64+160=272 получили за два дня
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