Большая коробка яиц на 8р.дороже маленькой. В понедельник магазин продал 2 большие коробки и 4 маленькие. Во вторник было продано 4 большие и 4 маленькие коробки яиц. Известно, что в понедельник магазин выручил на 48 р.меньше, ...

Математика

Большая коробка яиц на 8р.дороже маленькой. В понедельник магазин продал 2 большие коробки и 4 маленькие. Во вторник было продано 4 большие и 4 маленькие коробки яиц. Известно, что в понедельник магазин выручил на 48 р.меньше, чем во вторник. Сколько денегбыло получено магазином за эти два дня?

Автор: Гость