Карандаш стоит а руб. Сколько надо заплатить за 2 коробки карандашей, если в одной из них т штук, а в другой — П штук таких карандашей?

Математика

Карандаш стоит а руб. Сколько надо заплатить за 2 коробки карандашей, если в одной из них т штук, а в другой — П штук таких карандашей?

Автор: Гость