Карандаш стоит а руб. Сколько надо заплатить за 2 коробки карандашей, если в одной из них т штук, а в другой — П штук таких карандашей?
Математика
Карандаш стоит а руб. Сколько надо заплатить за 2 коробки карандашей, если в одной из них т штук, а в другой — П штук таких карандашей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а*т+П*а так как мы стоимость умножаем на количество
Гость:
а руб * (т шт + П шт) заплатят за две коробки
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