при разложении воды электрическим током выделилось 3,36 л (н.у.) водорода. Вычислите объем и число молекул образовавшегося кислорода

Химия
при разложении воды электрическим током выделилось 3,36 л (н.у.) водорода. Вычислите объем и число молекул образовавшегося кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O = 2H2 + O2 eckb выделилось 3,36л водороа, то кислорода по уравнению реакции в 2 раза меньше: V=3.36/2=1.68 лчисло молекул равно : n=V*Na/Vm=1.68*6.02*10^23/22.4=4.5*10^22 молекул
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