упростить отношение 440,660

Математика
упростить отношение 440,660
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Гость:
440/660=44/66=4/6=2/3 Ответ 2/3
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