Заряду двух облаков равны +20Кл и -30Кл. Расстояние между ними 30км. С какой силой они взаимодействуют?

Физика

Заряду двух облаков равны +20Кл и -30Кл. Расстояние между ними 30км. С какой силой они взаимодействуют?

Автор: Гость