Заряду двух облаков равны +20Кл и -30Кл. Расстояние между ними 30км. С какой силой они взаимодействуют?
Физика
Заряду двух облаков равны +20Кл и -30Кл. Расстояние между ними 30км. С какой силой они взаимодействуют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k·q₁q₂÷r²; F=9·10⁹·20·30÷9·10⁸=6 kH знаками зарядов можно пренебречь т.к в формуле заряды по модулю. k=9·10⁹ H·м²\Кл² r=30км=3·10⁴ м⇒ r²=9·10⁸ м²
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