Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом( р=940 кг/м³), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом. Если высота столба масла h=10,5 м, то атмосферное давление р равно:
Физика
Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом( р=940 кг/м³), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом. Если высота столба масла h=10,5 м, то атмосферное давление р равно:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=pgh=940*10*10.5=98700 Па Ответ 98,7кПа
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