Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом( р=940 кг/м³), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом. Если высота столба масла h=10,5 м, то атмосферное давление р равно:

Физика

Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом( р=940 кг/м³), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом. Если высота столба масла h=10,5 м, то атмосферное давление р равно:

Автор: Гость