найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее основания равна 2, а площадь поверхности равна 104
Геометрия
найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее основания равна 2, а площадь поверхности равна 104
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпов=Sбок + 2Sосн; Sосн=a²(т.к основание у прав.прямоуг призмы - квадрат) ⇒ Sосн=2²=4; Sбок=Sпов-2Sосн; Sбок=104-8=96; Sбок=Pосн·H ⇒ H=Sбок-Pосн; Pосн=2·4=8 ⇒ H=96÷8=12
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