упростить cos a / (ctg a/2 - sin a)
Алгебра
упростить cos a / (ctg a/2 - sin a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используя формулы выражения тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента, получаем: cos α / (ctg (α/2) -sin α)=(1- tg^2 (α/2) )/(1+tg^2 (α/2) ) / (1/tg (α/2) - 2tg (α/2) /(1+tg^2 (α/2)))= =((1- tg^2 (α/2))/(1+tg^2 (α/2) )) / ((1+tg^2 (α/2)- 2tg^2 (α/2) )/(1+tg^2 (α/2)))= =((1- tg^2 (α/2))/(1+tg^2 (α/2) )) / ((1- tg^2 (α/2) )/(1+tg^2 (α/2)))= =((1- tg^2 (α/2))/(1+tg^2 (α/2) )) * ((1+ tg^2 (α/2) )/(1-tg^2 (α/2)))=1 ответ: 1
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