упростить cos a / (ctg a/2  - sin a) 

Алгебра
упростить cos a / (ctg a/2  - sin a) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используя формулы выражения тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента, получаем:   cos α / (ctg (α/2)  -sin α)=(1- tg^2 (α/2) )/(1+tg^2 (α/2) ) /   (1/tg (α/2)  - 2tg (α/2) /(1+tg^2 (α/2)))= =((1- tg^2 (α/2))/(1+tg^2 (α/2) )) /   ((1+tg^2 (α/2)- 2tg^2 (α/2) )/(1+tg^2 (α/2)))= =((1- tg^2 (α/2))/(1+tg^2 (α/2) )) /   ((1- tg^2 (α/2) )/(1+tg^2 (α/2)))= =((1- tg^2 (α/2))/(1+tg^2 (α/2) )) *  ((1+ tg^2 (α/2) )/(1-tg^2 (α/2)))=1   ответ: 1
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