мачеха дала золушке два ведра,одно емкостью 7 литров,другое 4 литра.и отправила ее на источник с требованием принести ровно два литра воды.как золушке выполнить это требование,сходив к источнику один раз?

Гость: Гость:

налила полное 7 литровое ведро. вылила 4 литра в 4-х литровое ведро. в 7-ми литровом осталось 3 литра. эти 3 литра вылила в пустое 4-х литровое ведро. Наполнили 7-ми литровое ведро. и недостоющий 1 литр вылили в 4-х литровое ведро. в 7-ми литровом осталось 6 литров. прелила 4 литра в 4-х литровое ведро. в 7-ми литровом осталось 2 литра. всё )