Небольшое сочинение на тему:Мне в моем характере хотелось бы избавиться от.....

География
Небольшое сочинение на тему:Мне в моем характере хотелось бы избавиться от.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вспыльчивости. В наше время надо воспринимать все что не нравиться,как стремление к чему то хорошему. Я думаю что у каждого она присутствует, хоть у некоторых она пересекает все нормы, но в нашем случае, масштабность приведенного примера, нам не грозит. Избавиться от нее не значит взять и выкинуть или же возможно с помощью научных процедур достичь данной цели, а связано это с психологическим состоянием человека, как и избавлением от вредных привычек - пытаешься изо всех сил,а действия отражают отрицательный результат. 
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