смесь гидроксида натрия и гидроксида калия массой 7,16г нейтролизовали соляной кислотой и выпарили досуха.Масса сухого остатка 10,08г.Вычислите массы и массовые доли KOH и NaOH в смеси.

Гость: Гость:

NaOH+HCl=NaCl+H2O KOH+HCl=KCl+H2O В этой задаче нам неизвестны массы отдельных гидроксида калия и гидроксида натрия.Тогда эту задачу будем решать при помощи системы уравнений. Пусть кол-во вещества NaOH-x моль, а KOH-y моль. Значит кол-во NaCl и КСl соответственно равны x и y моль. Составим уравнения: 1) Mr(NaOH)*x+Mr(KOH)=7,16 или 40x+56y=7,16 2) Mr(NaCl)*x+Mr(KCl)=10,08 или 58,5x+74,5y=10,08 Объединим их в систему: {40x+56y=7,16 (систему обозначил так, потому что не с мог в редакторе найти нормальный знак системы; в последующем решении данной задачи, я также буду использовать эти знаки как показатель системы) {58,5x+74,5y=10,08 {x=0,179-1,4y(сократил вот это уравнение 40x+56y=7,16 на 40 и получил x+1,4y=0,179) {58,5x+74,5y=10,08 Подставим во второе уравнение полученное выражение x: 58(0,179-1,4y)+74,5y=10,08 7,4y=0,3915 y=0,053(моль)=n(KOH) x=0,1048(моль)=n(NaOH) m(NaOH)=4,192грамм m(KOH)=2,968грамм w(NaOH)=4,192/7,16=58,6% w(KOH)=2,968/7,16=41,4% Ответ: m(NaOH)=4,192грамм, m(KOH)=2,968грамм; w(NaOH)=4,192/7,16=58,6%, w(KOH)=2,968/7,16=41,4%.