Вычислить плотность по воздуху алкана, в которого входят 3 атома углерода
Химия
Вычислить плотность по воздуху алкана, в которого входят 3 атома углерода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алкан с 3 атомами углерода - С3H4. М(С3H4) = 40. M(воздуха) = 29. Плотность = 40\29 = 1,38 (приблизительно). Надеюсь правильно понял задачу)
Гость:
Общая формула алканов Cnh2n+2 пропан C3H8 молекулярная масса M=36+8=44 г/моль молекулярная масса воздуха 29 г/моль D=44/29=1.52
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