какое перемещение совершит самолет за 10с прямолинейного разбега при начальной скорости 10м/с и ускорении 1,5 м/с
Физика
какое перемещение совершит самолет за 10с прямолинейного разбега при начальной скорости 10м/с и ускорении 1,5 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=10 с v₀=10 м/с a=1,5 м/с² s=? s=s₀+v₀t+at²/2 s₀=0 s=10*10+1,5*10²/2 s=100+1,5*100/2 s=100+75 s=175 м
Гость:
S=vt+at^2\2 (^2 - в квадрате, v - начальная скорость, t - время, s - перемещение, a - ускорение, \ - деление). s = 10*10 + 1,5*50 = 175 м. (* - умножение).
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