какое перемещение совершит самолет за 10с прямолинейного разбега при начальной скорости 10м/с и ускорении 1,5 м/с

Физика

какое перемещение совершит самолет за 10с прямолинейного разбега при начальной скорости 10м/с и ускорении 1,5 м/с

Автор: Гость