найдите градусную меру угла BOC,если BOT=120 градусов,а COT в 5 раз меньше,чемBOC.
Геометрия
найдите градусную меру угла BOC,если BOT=120 градусов,а COT в 5 раз меньше,чемBOC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим уравнение. пусть СОТ = х, тогда ВОС = 5х. Тогда получим 5х=120-х. 6х=120 -> х=20. Значит угол ВОС = 5*20 = 100 градусов.
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