Найти значение выражения 5/8*|0,8|+|-4,5|:3=

Математика
Найти значение выражения 5/8*|0,8|+|-4,5|:3=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
модуль от неотрицательного числа равен этому числу |0,8|=0,8 модуль отрицательного числа равен противоположному ему неотрицательному числу |-4,5|=-4,5   5/8*|0,8|+|-4,5|:3=5/8*0,8+4,5:3=5*0.1+1.5=0.5+1.5=2  
Гость:
5/8*|0,8|+|-4,5|:3=5/10(8 и 0,8 сокращаем)+4,5  :3(модуль отрицательного числа есть число положительное)=1/2+1,5=0,5+1,5=2  
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