Найти значение выражения 5/8*|0,8|+|-4,5|:3=

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модуль от неотрицательного числа равен этому числу |0,8|=0,8 модуль отрицательного числа равен противоположному ему неотрицательному числу |-4,5|=-4,5 5/8*|0,8|+|-4,5|:3=5/8*0,8+4,5:3=5*0.1+1.5=0.5+1.5=2