утверждается, что честь является ценностью для любой человеческой общности, так как укрепляет эту общность. Раскрыть тему
География
утверждается, что честь является ценностью для любой человеческой общности, так как укрепляет эту общность. Раскрыть тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совместимо ли бытие общечеловеческих ценностей с национально-этнической, социально-классовой, религиозно-конфессиональной раздробленностью человеческого общества? Может ли вообще идти речь об общечеловеческих ценностях, если люди, принадлежащие к различным социально и исторически сложившимся общностям, вкладывают различное содержание в ценностные понятия «честь», «долг», «добро», «прекрасное», «священное» и т. п.? Однако достойно внимания то, что сами эти понятия при всем различии их содержания обозначаются одними и теми же словами, разными в разных национальных языках, но легко переводимыми с одного языка на другой. Это важное свидетельство того, что сама структура ценностного сознания однотипна у всех людей. Конечно, у аристократа, у бизнесмена, у рабочего имеется свое представление, например, о чести, но эти различные, а порой и противоположные представления выражаются одним и тем же словом — «честь». Следовательно, ценностные понятия и категории, помимо содержательной стороны, обладают определенным общим формальным значением. Оно заключается в том, что эти понятия и категории описывают определенные структурные отношения между индивидом и социальной общностью, к которой он принадлежит, вне зависимости от того, какая это общность. С этой точки зрения понятие «честь» характеризует отношение той или другой общности людей к индивиду и последнего к самому себе как носителю определенных качеств, считающихся в данной общности наиболее достойными. <...> Честь является ценностью для общности, так как укрепляет эту общность как систему. Напротив, предательство выступает как антиценность, ибо оно вероломно покушается на целость и единство системы любой общности людей. Немало примеров, когда следование принципам чести, безупречное исполнение долга, мужество, храбрость вызывали уважение даже у противников. С другой стороны, по словам Тацита, «предателей презирают даже те, кто пользуется их услугами». <...> Общечеловеческая ценность «золотого правила нравственности» («Не делай другому того, чего не желаешь себе»), как и библейских заповедей, в том и состоит, что они представляют собой условие благополучного существования любой общности людей при всей неизбежной историчности их формулировок. Заповедь «Не убивай» исходит из осознания ценности жизни как таковой. Общечеловеческая ценность этой заповеди не колеблется оттого, что ее очень часто нарушали. Наоборот, ее нарушение, которое в конечном счете оборачивается многообразными бедствиями для людей, доказывает ценность этой заповеди. Культивирование общечеловеческих ценностей в каждой национальной группе ведет к их сближению, подобно тому, как в обществе действительно интеллигентных и культурных людей нет остроты проблемы национальных отношений, ибо интеллигентность и культурность предполагают преданность высшим интеллектуальным, нравственным и эстетическим ценностям человечества. Рост интегративных процессов в современном мире и на региональном уровне, и во всемирном масштабе связан с жизненной необходимостью решения проблем экологии и мирного сосуществования. Стратегии развития современного человечества могут быть разными, и между ними необходим диалог для выработки оптимальных решений. Вместе с тем принцип приоритета общечеловеческих ценностей — не просто благое пожелание и красивая фраза. Это закон общечеловеческих ценностей, без существования которого человечество прекратит существование.
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