утверждается, что честь является ценностью для любой человеческой общности, так как укрепляет эту общность. Раскрыть тему  

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Совместимо ли бытие общечеловеческих ценностей с национально-этнической, социально-классовой, религиозно-конфессиональной раздробленностью человеческого общества? Может ли вообще идти речь об общечеловеческих ценностях, если люди, принадлежащие к различным социально и исторически сложившимся общностям, вкладывают различное содержание в ценностные понятия «честь», «долг», «добро», «прекрасное», «священное» и т. п.? Однако достойно внимания то, что сами эти понятия при всем различии их содержания обозначаются одними и теми же словами, разными в разных национальных языках, но легко переводимыми с одного языка на другой. Это важное свидетельство того, что сама структура ценностного сознания однотипна у всех людей. Конечно, у аристократа, у бизнесмена, у рабочего имеется свое представление, например, о чести, но эти различные, а порой и противоположные представления выражаются одним и тем же словом — «честь». Следовательно, ценностные понятия и категории, помимо содержательной стороны, обладают определенным общим формальным значением. Оно заключается в том, что эти понятия и категории описывают определенные структурные отношения между индивидом и социальной общностью, к которой он принадлежит, вне зависимости от того, какая это общность. С этой точки зрения понятие «честь» характеризует отношение той или другой общности людей к индивиду и последнего к самому себе как носителю определенных качеств, считающихся в данной общности наиболее достойными. <...> Честь является ценностью для общности, так как укрепляет эту общность как систему. Напротив, предательство выступает как антиценность, ибо оно вероломно покушается на целость и единство системы любой общности людей. Немало примеров, когда следование принципам чести, безупречное исполнение долга, мужество, храбрость вызывали уважение даже у противников. С другой стороны, по словам Тацита, «предателей презирают даже те, кто пользуется их услугами». <...> Общечеловеческая ценность «золотого правила нравственности» («Не делай другому того, чего не желаешь себе»), как и библейских заповедей, в том и состоит, что они представляют собой условие благополучного существования любой общности людей при всей неизбежной историчности их формулировок. Заповедь «Не убивай» исходит из осо­знания ценности жизни как таковой. Общечеловеческая ценность этой заповеди не колеблется оттого, что ее очень часто нарушали. На­оборот, ее нарушение, которое в конечном счете оборачивается мно­гообразными бедствиями для людей, доказывает ценность этой запо­веди. Культивирование общечеловеческих ценностей в каждой национальной группе ведет к их сближению, подобно тому, как в об­ществе действительно интеллигентных и культурных людей нет ост­роты проблемы национальных отношений, ибо интеллигентность и культурность предполагают преданность высшим интеллектуаль­ным, нравственным и эстетическим ценностям человечества. Рост интегративных процессов в современном мире и на региональном уровне, и во всемирном масштабе связан с жизненной необходимо­стью решения проблем экологии и мирного сосуществования. Стра­тегии развития современного человечества могут быть разными, и между ними необходим диалог для выработки оптимальных реше­ний. Вместе с тем принцип приоритета общечеловеческих ценно­стей — не просто благое пожелание и красивая фраза. Это закон общечеловеческих ценностей, без существования которого человече­ство прекратит существование.