какой цифрой оканчивается сумма всех трехзначных чисел
Математика
какой цифрой оканчивается сумма всех трехзначных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма всех трёхзначных чисел оканчивается на 5. трехзначные числа от 100 до 900 складываем последние числа 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 оканчивается на 5 получается что сумма последних цифр в числах от 100 до 900 повторяется 9 раз. 5*9=45 оканчивается на 5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
утверждается, что честь является ценностью для любой человеческой общности, так как укрепляет эту общность. Раскрыть тему
Математика
мачеха дала золушке два ведра,одно емкостью 7 литров,другое 4 литра.и отправила ее на источник с требованием принести ровно два литра воды.как золу...