какой цифрой оканчивается сумма всех трехзначных чисел

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сумма всех трёхзначных чисел оканчивается на 5. трехзначные числа от 100 до 900 складываем последние числа 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 оканчивается на 5 получается что сумма последних цифр в числах от 100 до 900 повторяется 9 раз. 5*9=45 оканчивается на 5.