какой цифрой заканчивается сумма всех трехзначных чисел

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1. Какой цифрой оканчивается сумма всех трехзначных чисел? Решение: 100 + 101 + 102 + … + 998 + 999 = (101 + 999) + (102 + 998) + … + (549 + 551) + (100 + 550). Каждая сумма в скобках оканчивается нулем. Поэтому сумма всех трехзначных чисел тоже оканчивается нулем.