На материальную точку действуют две перпендикулярные силы, модули которых равны 3Н и 4Н. Какую силу надо приложить, чтобы удержать её в равновесии?
Физика
На материальную точку действуют две перпендикулярные силы, модули которых равны 3Н и 4Н. Какую силу надо приложить, чтобы удержать её в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если параллельно построить векторы приложенных сил из концов уже имеющихся векторов то получится прямоугольник. диагональ - общая сила F, которую нужно приложить в противоположном направлении по теормем пифагора F=5 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее основания равна 2, а площадь поверхности равна 104
География
утверждается, что честь является ценностью для любой человеческой общности, так как укрепляет эту общность. Раскрыть тему