На материальную точку действуют две перпендикулярные силы, модули которых равны 3Н и 4Н. Какую силу надо приложить, чтобы удержать её в равновесии?

Физика
На материальную точку действуют две перпендикулярные силы, модули которых равны 3Н и 4Н. Какую силу надо приложить, чтобы удержать её в равновесии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если параллельно построить векторы приложенных сил из концов уже имеющихся векторов то получится прямоугольник. диагональ - общая сила F, которую нужно приложить в противоположном направлении по теормем пифагора F=5 Н
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