На материальную точку действуют две перпендикулярные силы, модули которых равны 3Н и 4Н. Какую силу надо приложить, чтобы удержать её в равновесии?

Физика

На материальную точку действуют две перпендикулярные силы, модули которых равны 3Н и 4Н. Какую силу надо приложить, чтобы удержать её в равновесии?

Автор: Гость