Найдите значение выражения:∛0,001 ·∛64
Алгебра
Найдите значение выражения:∛0,001 ·∛64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∛0,001 ·∛64=0.1*4=0.4 ответ: 0.4 так как 0.1*0.1*0.1=0.001, то ∛0,001=0.1 4*4*4=64, то ∛64=4
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