Расчитайте массу водорода, который веделился при взаимодействии магния с 98г раствора с массовой долей серной кислоты 10%.
Химия
Расчитайте массу водорода, который веделился при взаимодействии магния с 98г раствора с массовой долей серной кислоты 10%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg+H2SO4 = MgSo4 + H2 в растовре содержится серной кислоты :m=98*0.1=9.8 г количество v=9.8/98=0.1 моль тогда количество выделившегося водорода: v=0.1 моль объем: V=v*Vm=0.1*22.4=2.24 л
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