Расчитайте массу водорода, который веделился при взаимодействии магния с 98г раствора с массовой долей серной кислоты 10%.

Химия

Расчитайте массу водорода, который веделился при взаимодействии магния с 98г раствора с массовой долей серной кислоты 10%.

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