1)Брюки дороже рубашки на20%,а пиджак дороже рубашки на 44%.На сколько % пиджак дороже брюк? 2)Тест по математике содержит 17 заданий,из которых 11 заданий по алгебре ,остальные-по геометрии.В каком отношении содержатся в тесте...

Алгебра
1)Брюки дороже рубашки на20%,а пиджак дороже рубашки на 44%.На сколько % пиджак дороже брюк? 2)Тест по математике содержит 17 заданий,из которых 11 заданий по алгебре ,остальные-по геометрии.В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 44-20=24%пиджак дороже брюк 2 11/(17-11)=11/6 отношении  в тесте алгебраические и геометрические задания
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