1)Брюки дороже рубашки на20%,а пиджак дороже рубашки на 44%.На сколько % пиджак дороже брюк? 2)Тест по математике содержит 17 заданий,из которых 11 заданий по алгебре ,остальные-по геометрии.В каком отношении содержатся в тесте...

Алгебра

1)Брюки дороже рубашки на20%,а пиджак дороже рубашки на 44%.На сколько % пиджак дороже брюк? 2)Тест по математике содержит 17 заданий,из которых 11 заданий по алгебре ,остальные-по геометрии.В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания?

Автор: Гость