Чему равна сила тяжести , действующая на человека на Луне, если его сила тяжести на Земле равна 600Н?
Физика
Чему равна сила тяжести , действующая на человека на Луне, если его сила тяжести на Земле равна 600Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на Земле сила тяжести равна 600Н, значит масса человека 60 кг. С такой масой силы тяжести на Луне будет 60*1,62=97,2Н P.S. ускорение силы тяжести на Луне - 1,62Н
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