В ПАРАЛЕРОГРАМЕ MNPK ПРОВЕДИНА ВЫСОТА ME ПРИЧЕМ УГОЛ NME В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УГЛА MNE НАЙТИ MNP

Геометрия
В ПАРАЛЕРОГРАМЕ MNPK ПРОВЕДИНА ВЫСОТА ME ПРИЧЕМ УГОЛ NME В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УГЛА MNE НАЙТИ MNP
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я уже давал другое решение, вот оно:  К этому не уточненному условию можно подобрать разные конфигурации "параллелограмм-высота" – если выберем конфигурацию с большим тупым углом в вершине Mтак, что опустим высоту в точку E на сторону NP, то следует, что треугольник MNE - прямоугольный, поэтому MNE + NME = 90 градусов. А угол MNP - это = углу MNE. Вот и получаем, что 6MNE = 90   =>  MNE = 15 градусов, т.е. MNP = 15. Параллелограмм с углами KMNи NPK= 165 градусов.  P.S. Вершину M можно расположить  в остром угле, тогда высота параллелограмма будет с внешней стороны фигуры. Но Я буду думать и над предыдущим. Я уверен, что и там есть решение.
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